Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı

Eskişehir'de ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ'nin 50 bin konutu için açıklamalarda bulundu. Kurum, "3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAK"

Eskişehir'e 16 yılda 4 milyar 155 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 216 milyon lira tutarındaki yatırımlarının ise sürdüğünü aktaran Kurum, "67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut uygulamasının talep toplama işlemlerine başladık. 3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı. Bu projeyle Eskişehir'de de bin sosyal konut üreteceğiz. Konutlarımızı Tepebaşı, Zincirlikuyu, Odunpazarı ve Mamuca'da inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA