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Burdur Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı

Salda Gölü'nde yürütülen inşaat faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yayınlayan TOKİ, söz konusu inşaat alanına makineli araçların girmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığını ve sorumluların görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

14.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Salda Gölü'ndeki inşaat alanına makineli araçların girmesi nedeniyle yüklenici firmaya sözleşmesindeki cezai hükümlerin işletildiğini bildirdi.

Açıklamada, bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağı, çalışmaların çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürütüleceği belirtildi. Öte yandan, 'sorumlu olan personellerin de görevlerinden uzaklaştırıldığı' açıklandı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

Salda Gölü'ne makineli araç sokan yüklenici firma hakkında soruşturma başlatıldı

"SORUMLU PERSONELLER GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet gösterilmemiştir. Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

TOKİ: Salda Gölü'ne makineli araç sokan yüklenici firmaya ceza verildi
Burdur Salda Gölü’ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Toki, Ekonomi, Güncel
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