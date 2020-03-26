TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların taksitleri ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
26.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Güncel