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TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların taksitleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.

26.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların taksitleri ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Güncel

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