TOKİ ve Kangal Belediyesi 96 Aileyi Ev Sahibi Yaptı

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Kangal Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Kangal ilçesinde yapılan 96 konut hak sahiplerine teslim edildi.Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, konut edindirme kapsamında TOKİ ile işbirliği içerisinde yaptıkları 96 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti.TOKİ'nin yanı sıra belediye olarak 385 aileyi ev sahibi yaptıklarını aktaran ve toplu konut alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Öztürk, "500 Evler diye ilçemizde tabir edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından belediyemize kazandırdığımız bölgede yaklaşık 385 konut vardı. Bunları yaklaşık 408 bin metrekarelik bir alanda arsa paylarıyla birlikte halkımıza satışını gerçekleştirdik. Şimdi bir diğer konut edindirme projemiz başladı, bu biraz lüks olacak. Belediye lojmanlarımızın olduğu alanda bin 200 metrekare bir yapımız vardı. Orada ki o berbat binaları kaldırarak, altlarını iş yeri üstü konut olmak üzere 28 daire 9 tane de iş yerinin yapımına başladık." ifadelerini kullandı.2019-2023 yılları arasında belediye olarak önemli bir projeye imza atacaklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:"Yeni dönemde de şöyle bir çalışma içerisindeyiz; ilçede yaşayan insanlarımıza hem 50 ay iş garantisi yani 2 bin 20 lira bugünkü asgari ücrette maaş vereceğiz. Verdiğimiz maaştan 50 ay bin lirasını konut için keseceğiz. Bu tutar 50 bin lira olacak, 2+1 evin maliyeti yaklaşık 80-85 bin lira tutuyor. Arsaya para vermiyoruz, vergiden muafız ve birtakım avantajlarımız var. Maliyetini olabildiğine aşağı düşüreceğiz. İnsanlarımızdan gelen talebe göre ev yapacağız, bu 100 olur, 200 olur veya 300 olur. 50 ay iş garantisi, kendileri de peşinat verecekler 25-35 bin lira arasında ve 36 ayda evini tamamlayıp vereceğiz. 50 ay da iş garantisi vereceğiz."Öztürk, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.