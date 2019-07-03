TOKİ yolunda asfalt çalışmaları başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.



Cemal Gürsel Mahallesi ile Beydağı Mahallesini bir birinden ayıran başta Karagöz olmak üzere Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ kentsel dönüşüm evlerinin ulaşım yükünü çeken cadde Büyükşehir Belediyesi tarafından standartlara uygun hale getiriliyor.



Devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölge sakinlerinden caddeyle ilgili birçok şikayet aldıklarını, zor ve zahmetli yol çalışmasını tamamlamak için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.



Sağlıklı trafik akışı olacak



Yolun etaplar halinde yapılmakta olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, "Biz şuan 1 kilometrelik hatta çalışıyoruz. Burada keskin bir viraj vardı. Kayaları kırarak yolu 9 metre genişletip virajı ortadan kaldırdık. Yolun 250 metrelik bölümünde dolgu çalışması yapıp 3 metre yükselttik. Yolun tamamında ise zemin düzeltmeleri yaptık" dedi.



Bu çalışmaları yaparken zamanı doğru kullanmak gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Etrafa zarar-ziyan vermeden, toz-toprak bırakmadan, vatandaşı rahatsız etmemek için hızlı bir çalışma yaptık. Gerek ilçelerimizde gerekse Güngör ve Fuzuli Caddelerimizde bu hassasiyete dikkat ettik. İnsan ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu bu bölgelerimizde çalışmaları çok kısa zaman diliminde yaptık. Bu Malatya tarihi açısından da bir rekor. TOKİ yolumuzda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Tamamı bittiğinde bu bölgede daha güvenli bir trafik akışı olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA