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TOKİ Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisleri Hayırlı Olsun

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesis ve Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

29.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:28TOKİ Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisleri Hayırlı Olsun
Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesis ve Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Açılış törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Melikgazi Belediyesi olarak sosyal tesislere ve özelikle çok amaçlı bu tür yatırımlara önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi her yerde ilkleri başlatılan çalışmalar neticesinde bugün sosyal tesis yapısı yanında aynı zamanda aile sağlık tesisini, kuran kursunu da hizmete açıyoruz. Belediyemiz ve hayırseverimiz ile yapığımız Aile Sağlık Merkezi ve Kur'an Kursu bölge halkına hizmet verecektir. İki katlı ve toplam kapalı alanı 650 metrekaredir. Aile Sağlığı Merkezi bölümü 4 hekimli kapasiteye sahip iken Kuran Kursu bölümü ise 3 derslikten oluşuyor. Demokrasi Mahallemizin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Açılış sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Melikgazi Belediye Başkanlığım döneminde çalışmalarını başlatmış olduğum bu güzel tesisin tamamlanmasında emeği geçen Melikgazi Belediye Başkanımıza ve hayırseverimiz Zeynep Kılıçaslan'a çok teşekkür ediyorum, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum." Diye ifade etti.

Kayseri AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ise yaptığı konuşmada, "Bu tesis çok amaçlı. Hem bir sosyal tesis olarak hizmet verecek, hem sağlık hizmeti verecek, hem de kuran kursu olarak çocuklarımıza dinimizi öğrenmelerine imkan tanıyacaktır. Yapımında emeği geçen hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun." dedi.

Melikgazi Belediyesinin ilçenin her yerinde olduğunu, çalışmaları ve yatırımları ile örnek gösterildiğini ifade eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehrin geleceğe hazırlanması için yapılması gereken projeler Kayseri belediyelerince tek tek hayata geçiriliyor. Hayırseverlerimizle ünlü şehrimizde birçok yatırım hızla hayata geçiyor. Birçok Anadolu şehri küçülürken Kayseri, büyümeye, gelişmeye, adından her alanda söz ettirmeye devam ediyor." dedi.

Açılış esnasında vatandaşlara ve katılımcılara aşure ikram edildi. - KAYSERİ

Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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