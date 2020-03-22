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Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.

22.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:50
Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.
IOC'den yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıda, 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı, olimpiyatların iptal edilmesinin ise söz konusu olmadığı vurgulandı.
Salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak, oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın, 4 hafta içinde alınacağı aktarıldı.
Açıklamada, Japonya'da yeni tip koronavirüse karşı sıkı önlemler alındığı ve önemli gelişmeler yaşandığı kaydedilirken, diğer birçok ülkede ise salgının endişe verici boyutlara ulaştığı, oyunların ertelenmesinin bu nedenle gündeme geldiği ifade edildi.
Oyunların ertelenmesi seçeneğinin değerlendirileceği 4 hafta içinde, Tokyo Olimpiyat Komitesi, uluslararası ve ulusal tüm federasyonlar, sponsor, reklam şirketleri ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapılacağı, alınacak kararda tarafların görüşlerinin de önemli olacağı bildirildi.
IOC Başkanı Bach'tan mesaj var
IOC Başkanı Thomas Bach, oyunlara katılacak sporcular için bir mektup kaleme aldı. Bach, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:
"İnsan hayatı, olimpiyatlar da dahil her şeyin önündedir. IOC, çözümün parçası olmak istiyor. Bu nedenle izleyeceğimiz en önemli prensip, virüs salgınına karşı herkesin sağlığını ön planda tutan önlemler olacak. En büyük umudum, ulusal ve uluslararası federasyonlar ve sporcularımızın da yardımıyla doğru çözümü bulmak olacak. Karanlık bir tünelin içinde hep birlikte ilerliyoruz ve daha ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ki, tünelin ucunda bizi olimpiyat meşalesi karşılayacak."
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Kaynak: AA

Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor

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