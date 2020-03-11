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Tokyo 2020 Olimpiyatları ertelenecek mi?

Koronavirüs salgınıyla ilgili nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği tartışılan Tokyo 2020 Olimpiyatları'na ilişkin Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'den yeni açıklama geldi.

11.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:26
Tokyo 2020 Olimpiyatları ertelenecek mi?
Koronavirüs salgınıyla ilgili nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği tartışılan Tokyo 2020 Olimpiyatları'na ilişkin Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'den yeni açıklama geldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Tokyo, Ekonomi

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