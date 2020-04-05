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Tokyo'da 143 yeni vaka tespit edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün 143 yeni korona virüsü vakasının tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 487'e yükseldi.

05.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:44
Tokyo'da 143 yeni vaka tespit edildi
Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da bugün 143 yeni korona virüsü vakasının tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 487'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüsü salgını, Japonya'da durdurulamıyor. Başkent Tokyo'da bugün kaydedilen 143 yeni vaka, dev metropoldeki toplam vaka sayısını bin 34'e, ülke genelindeki toplam vaka sayısını ise 4 bin 487'ye taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından 712 kişide virüse rastlandığını belirten Japonya Sağlık Bakanlığı, gemi haricinde ülkenin farklı eyaletlerinde 3 bin 775 kişinin enfekte olduğunu doğruladı.

Tokyo valisinden çağrı

Artmaya devam eden vaka sayısı üzerine geçtiğimiz hafta yaptığı "Evde kalın" çağrısına atıfta bulunan Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Kendinizi, ailenizi ve aynı zamanda toplumu korumak için kararlarınızı yeniden gözden geçirmenizi istiyorum" dedi.

95 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'da şimdiye dek korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 olarak açıklanmış, karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 11 kişi haricinde Japonya genelinde 84 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel
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