Tokyo'da Cadılar Bayramı Operasyonu: 4 Tutuklama

Japonya
'nın başkenti Tokyo
'da Cadılar Bayramı
kutlamalarında taşkınlık yapan ve bir kamyoneti deviren gruba yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.
Tokyo'da 28 Ekim'de Shibuya bölgesinde düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı kutlamalarında taşkınlık yapan ve caddede ilerleyen bir kamyoneti devirerek maddi hasara yol açan 4 şahıs tutuklandı. Sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük tepki toplayan videodan zanlıları tespit eden Japon polisi, videoda yer alan birçok kişiyi tek tek inceleyerek kamyonete yapılan saldırı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şahsı tutukladı.
Şüphelilerin 'özel mülkiyete kitlesel saldırı' suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi. 10'dan fazla şahıs hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, bazı zanlıların suçlarını itiraf ettikleri kaydedildi. - TOKYO
Japonya,Cadılar Bayramı,Tokyo
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:54