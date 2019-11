Tokyo'da "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi açıldı

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğraflardan oluşan ilk yurt dışı sergisi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıldı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda yürütülen projenin dördüncü sergisine, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Ofisi ev sahipliği yaptı.AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, ajansın yüz yıllık habercilik tarihinde foto muhabirlerinin mesleki özverilerinin tanığı olduklarını, bu nedenle foto muhabirlerinin emeklerini ödüllendirmek ve onları cesaretlendirmek amacıyla Istanbul Photo Awards'ı başlattıklarını anlattı.Istanbul Photo Awards'ın altıncı kez başvuru almaya başladığını anımsatan Özkaya, "Yarışmanın dünya genelinde her geçen yıl daha büyük yankı uyandırdığını görmek tüm çalışma arkadaşlarım için gurur ve heyecan verici." dedi.Özkaya, 2019 yılında Suriye, Meksika, Fransa ve Endonezya gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülkeden fotoğrafçının yaklaşık 15 bin fotoğrafla yarışmaya başvurduğunu belirterek, tecrübeli editör ve foto muhabirlerden oluşan jürinin, seçimlerin ardından 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdiğini söyledi.Mart ayında 2019'un en etkileyici fotoğraflarının duyurulacağını anımsatan Özkaya, şunları kaydetti:"Global haber ajansı olarak Asya yapılanmamızı kuvvetlendirdiğimiz bir dönemde kurumumuzun olduğu kadar ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayan prestij projemiz Istanbul Photo Awards sergisini Tokyo'da açmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de açtığımız sergileri çok sayıda kişi ziyaret etti. 2019'un kazanan fotoğraflarından oluşan son sergimizi ise önümüzdeki ay New York'ta açacağız.Sizlerin huzurunda ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde gururla taşıyan ve bu önemli projeye ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen TİKA ve THY'ye teşekkür etmek isterim. Bu yıl ki dördüncü sergimize ev sahipliği yaptıkları için Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne de ayrıca teşekkür ediyorum.""Fotoğrafların birçok dili vardır"Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, böyle bir yarışmanın ödüllü fotoğraflarının Tokyo'da sergilenmesinden duyudğu memnuniyeti dile getirerek, "Fotoğraf vardır bir dünyayı anlatır, fotoğraf vardır bir ilişkiyi anlatır. Muhakkak ki fotoğrafların birçok dili vardır. Fotoğraf sergisini gezdiğimde her fotoğrafın benim üzerimde çok derin izleri oldu." dedi.Mercan, hem tarihi hem de siyasi açıdan derin ilişkiler bulunan Türkiye ile Japonya arasında ekonomik ve kültürel alışverişin de gelişerek arttığını söyledi.AA'nın son yıllardaki başarılarını övünçle izlediklerini vurgulayan Mercan, "Türkiye ile Japonya arasındaki faaliyetlerin, kültürel ilişkilerin paylaşıldığı her ortam beni çok heyecanlandırıyor. AA, bu sergiyi her yıl bir ülkede açıyor, bu yıl da Japonya'yı tercih ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.Açılışa AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil, Yunus Emre Enstitüsü Tokyo Türk Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, KYODO Haber Ajansı Temsilcisi Hiroki Sugita, Jiji Press Photo Başkanı Taisei Ogawa ve Jiji Press Photo Uluslararası İlişkiler Müdürü Hirofumi Motoyama da katıldı.Bu yılki ilk yurt dışı sergisiSergide, Filistin'den Kuzey Kore'ye kadar dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, göç krizleri, doğal afetler ve çarpıcı hayat hikayelerinden oluşan bir seçki sunuldu.Ankara ve İstanbul'da açılan 3 serginin ardından Tokyo'da Türk ve Japon fotoğraf meraklılarının beğenisine sunulan bu yılın ilk yurt dışı sergisi, yıl sonuna kadar ziyarete açık olacak.Istanbul Photo Awards 2020 başvuruları, 1 Kasım 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.