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Tokyo'da rekor sayıda vaka: Bir günde 68 kişi enfekte oldu

Tokyo'da bugün tespit edilen rekor sayıdaki 68 korona virüsü vakası, Japonya'daki toplam vaka sayısını 2 bin 575'e çıkardı.

29.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:02
Tokyo'da rekor sayıda vaka: Bir günde 68 kişi enfekte oldu
Tokyo 'da bugün tespit edilen rekor sayıdaki 68 korona virüsü vakası, Japonya 'daki toplam vaka sayısını 2 bin 575'e çıkardı.

Dün ülke genelinde aynı gün içinde görülen 200 korona virüsü vakası ile rekor kıran Japonya'da, bugün de başkent Tokyo'dan kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün Tokyo'da 68 kişide korona virüsüne rastlandı. Başkentte aynı gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olan 68 vaka, ülkedeki toplam vaka sayısını da 2 bin 575'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

Tokyo çağrıyı sürdürme kararı aldı

Artmaya devam eden vakalar karşısında, Tokyo yerel hükümeti bu hafta sonu için yaptığı "Evde kalın" çağrısını sürdürme kararı aldı. 12 Nisan'a dek süreceği öğrenilen çağrı uyarınca, yetkililer Tokyo sakinlerinden evlerinde kalmalarını ve acil durumlar haricinde dışarı çıkmamalarını istemeyi sürdürecek.

65 kişi yaşamını yitirdi

Son günlerde özellikle Tokyo'da artış gösteren korona virüsü vakaları Japonya'da "ikinci salgın dalgası" endişelerine neden olmuş, ülkede 10'u daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere toplam 65 kişi korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti. - TOKYO
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Japonya, Tokyo, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Tokyo'da rekor sayıda vaka: Bir günde 68 kişi enfekte oldu - Haberler

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