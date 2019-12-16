Haberler » Güncel » Tokyo'da yaban domuzu paniği - Haber

Tokyo'da yaban domuzu paniği

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir yerleşim yerinde görülen yaban domuzu, kentte paniğe neden oldu.

16.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:50Tokyo'da yaban domuzu paniği
'nın başkenti 'da bir yerleşim yerinde görülen yaban domuzu, kentte paniğe neden oldu.

Başkent Tokyo'da şehre inen bir yaban domuzu bölgede paniğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde Tokyo'nun Kokubunji şehrinden ihbar alan polis ekipleri, vahşi domuzu yakalamak için harekete geçti. Bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, domuzun son olarak Kunitachi ve Tachikawa şehirlerinde görüldüğünü bildirdi.

Aç kaldığı için kırsal bölgeden şehir merkezine indiği tahmin edilen domuzu arama çalışmaları sürüyor. - TOKYO

Japonya, Sabah, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:23 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu - Haber
11:22 Darüşşafaka bağışçıları eğitimlerine destek verdikleri öğrencilerle buluştu - Haber
11:22 Sakarya'da okulda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Haber
11:22 ABD, Kuzey Kore'nin nükleer müzakereler için tanıdığı süreyi kabul etmeyecek - Haber
11:21 Serebral palsi hastası Fahrican'ın hayali müzisyen olmak - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
16.12.2019 11:23:24