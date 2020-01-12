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Tokyo'daki modifiye araç fuarında yüzlerce araç görücüye çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce modifiyeli ve spor aracın görücüye çıktığı 'Tokyo Auto Salon' fuarı, otomobil tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

12.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:11
'nın başkenti 'da yüzlerce modifiyeli ve aracın görücüye çıktığı 'Tokyo Auto Salon' fuarı, otomobil tutkunlarından yoğun ilgi gördü.
Dünyanın en büyük modifiye araç fuarlarından olan "Tokyo Auto Salon 2020" Tokyo'daki Makuhari Messe Kongre ve Sergi Merkezi'nde kapılarını meraklılarına açtı. Yüzlerce kişiselleştirilmiş aracın sergilendiği fuara çok sayıda yarış arabasının yanı sıra, spor ve antika araçlar da katıldı. Bu yıl yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, yerli yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Daha önce Japonya'da yaşayan ancak etkinliğe gelme fırsatı yakalayamadığını belirten Ayu Tam, "Şu an Hong Kong'ta yaşamama rağmen, bu kez Japonya'ya bu fuarı ziyaret etmek için geldim. Arabaları seviyorum. Hong Kong'ta oldukça popüler olan bazı modellerin maketlerini hediye olarak almak için geldim" şeklinde konuştu. İngiltere'den geldiğini söyleyen Lee Davies ise, "Fuara ilk gelişim. Hepsi harika ve üzerine çok fazla para harcanmış araçlar. Favori araçlarım ise bazı Toyota, Lamborghini ve Rolls Royce modelleri oldu" şeklinde konuştu.
Bu yıl 38.'si gerçekleştirilen 'Tokyo Auto Salon', bugün sona erecek.
(Burak Ersoy/İHA)
Tokyo'daki modifiye araç fuarında yüzlerce araç görücüye çıktı

Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA


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