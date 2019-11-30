Haberler » Güncel » 'Tokyo'dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum' - Haber

"Tokyo'dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum"

Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Şu anda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra'da ilk 6'ya girip Tokyo'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

30.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:10
Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Şu anda dünya sıralamasında 1. sıradayım. 'da ilk 6'ya girip 'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Rusya'da geçen ay düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, İhlas Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kadına şiddete karşı olan bir etkinlikle bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çakıroğlu, "Göğsümde taşıdığım arma bunu destekliyor ve bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. Burada dünyaya sesleniş için birlikteyiz. Umarım önümüzdeki yıllarda böyle bir etkinlik adı altında olmayız da daha farklı bir etkinlikte oluruz. Her zaman birlikte eşitiz. Bu kampanyaya destek verdiğim çok mutluyum" dedi.
"TOKYO'DAN ALTIN MADALYA İLE EVİME DÖNMEK İSTİYORUM"
2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında soruyu cevaplayan Çakıroğlu, "Olimpiyat hazırlıkları güzel devam ediyor. 25 günlük kampın sonunda buraya geldim. Martta olimpiyat elememiz olacak Londra'da. Orada ilk 6'ya girmeye çalışacağım olimpiyatlar için. Şuanda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra'da ilk 6'ya girip Tokyo'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Londra, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 'Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma'
14:26 Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı
14:26 Norik Höyük'teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı
14:21 Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti
14:21 Küçükler, robot geliştirmek için yarıştı
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
30.11.2019 14:27:12