Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nda Hollanda ve Fransa rüzgarı esti

Tokyo
Judo Dünya Şampiyonası beşinci gününde Hollandalı judoka Noel Van
T End şampiyonluğa giden yolda tüm rakiplerini alt etti. Hollandalı judoka, Nippon Budokan arenasında gerçekleşen 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihe geçen Hollanda başarısını sürdürmeye kararlı olduğunu gösterdi.
Final maçında Van T End japon judoka Shoichiro Mukai ile karşılaştı. Maçın bitmesine 30 saniye kala Hollandalı judoka, kosoto gari hareketine dönüşen bir osoto ile waza ari puanına ulaşarak Japon rakibini saf dışı bıraktı. Van T End altın madalya alarak kategorisinde dünya şampiyonu olmaya hak kazandı. Van T End'in zaferi ile 10 yıl aradan sonra Hollandalı bir judoka dünya şampiyonu oldu. Hollandalı judoka altın madalyayı Uluslararası Judo Federasyonu Başkan Yardımcısı Manuel Larranyaga'dan teslim aldı.