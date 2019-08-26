Haberler» Spor» Haber

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar zirvede yer aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar başarılarını bir kez daha kanıtladı.

26.08.2019 22:15 Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar zirvede yer aldı
Judonun anavatanı Japonya'da gerçekleşen Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ikinci gününde şölen tadında karşılaşmalara sahne oldu. Nippon Budokan arenasında seyirciler geleneksel Budo performanslarına tanıklık etti.

Japonya'nın favorilerinden Uta Abe sergilediği etkileyici performans ile günün kadın judokası oldu. 18 yaşındaki Abe yarı final karşılaşmasında Kosovalı Majlinda Kelmendi ile karşılaştı. Kıyasıya mücadelede rakibini altın skorda yenen Abe geçen yılki dünya şampiyonu ünvanını koruyacağının sinyallerini verdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Japonya, Tokyo, Spor

Kaynak: Euronews.com

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:00   Maçın ardından
22:49   Marius Sumudica: "Daha çok taraftara ihtiyacımız var"
22:48   İstanbul'da kazanan çıkmadı
22:48   Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları cömertçe harcadık"
22:48   Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
22:46   Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik ediyorum"
22:46   Maçın ardından