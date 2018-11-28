Tokyo, Kuzey Kore Spor Bakanı İçin Yaptırımlarda İstisnaya Gitti

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34

–Kuzey Kore Spor Bakanı Kim Il Guk'a, Tokyo'da bu hafta düzenlenecek olan Olimpiyat görüşmelerine katılması için Japonya'ya giriş izni verildi.AsiaNews'te yer alan bir habere göre, Pyongyang'ın füze ve nükleer test denemeleri yüzünden uygulanan yaptırımlar sonucu Kuzey Korelilerin Japonya'ya girmesi yasaklandığı için, 24 Temmuz ve 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunlarının ev sahipliğini yapacak Tokyo hükümetinin bu duyurusu sürpriz niteliği taşıyor. Spor Bakanlığının yanı sıra Kuzey Olimpiyat Komitesi Başkanlığını da yürüten Kim Il Guk ilki yarın başlayacak olan ve iki gün sürecek Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği Genel Kurulu (Anoc) görüşmelerine katılmak için Japonya'ya seyahat edecek.Japonya'nın Kabine Sekreteri Yoshihide Suga "Uluslararası sporlar ve Olimpiyat İlkeleri herhangi bir millete karşı ayrımcılık yapmama fikrini savunuyor ve bu fikre dayanarak Bakan Kim Il Guk'a seyahat edebilmesi için bir istisna yaptık" dedi. - İstanbul