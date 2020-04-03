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Tokyo Valisi'nden Japonya hükümetine "acil durum ilan edin" çağrısı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Valisi Koike Yuriko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Japonya hükümetinden "acil durum ilan etmesini" istedi.

03.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:48
Tokyo Valisi'nden Japonya hükümetine
Japonya 'nın başkenti Tokyo 'nun Valisi Koike Yuriko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Japonya hükümetinden "acil durum ilan etmesini" istedi.
Ulusal basındaki haberlere göre Vali Koike, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Koike, vakaların çift haneli rakamlarla yükseldiğini belirterek, başkentin büyük bir krizin eşiğinde olduğuna işaret etti.
Hükümete, muhtemel bir krize karşı "acil durum ilan etmesi" çağrısında bulunan Koike, "Eğer ülke bir hamle yaparsa, bu hamle halka kuvvetli bir mesaj gönderir. Bu hamle, hazırlanma aşamasındaki ekonomik paketle de birleşirse bu da Tokyo'ya büyük destek olur." ifadesini kullandı.
Koike, acil durum ilan edilmesi halinde halka açık tesis ve faaliyetlerin askıya alınacağını ve halktan evlerinde kalmalarını isteyebileceğini söyledi.
Japonya'da virüsten ölenlerin sayısı 86 olurken, vaka sayısı da 3 bin 683'e yükseldi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Japonya, Tokyo, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tokyo Valisi'nden Japonya hükümetine 'acil durum ilan edin' çağrısı - Haberler

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