Tokyo Yolunda En Büyük Desteği Sporcu Eşinden Alıyor

Kaynak: DHA

Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda atıcılık dalında Türkiye'yi temsil edecek Hakan Çevik'e en büyük desteği, çalışmalarında sürekli yanında olan sporcu eşi Suzan Çevik veriyor. Milli sporcu Hakan Çevik, "Nasıl ki hayatta birlikteysek, bu sporda da hep birlikte olacağız. Eşimle beraber daha nice şampiyonalar, olimpiyatlar görmeyi hedefliyoruz" dedi.Hakan ve eşi Suzan Çevik, Kore'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atıcılık Dünya Kupası müsabakalarında, R5 tüfek kategorisinde yarıştı. 42 yaşındaki Hakan Çevik, müsabakada aldığı 634 puanla 3'üncü olarak oyunlara katılma hakkı elde ederken, eşi Suzan ise oyunlara katılım hakkı kazanamadı.Hakan Çevik, "2018 yılı mayıs ayında Kore'de düzenlenen Dünya Şampiyonasına Türkiye'de ilk ben Paralimpik oyunlarına kota aldım. Şubat ayında Dubai'de düzenlenen yarışlarda Türkiye'den benimle birlikte 2 kişi daha kota aldı. Bu bizim ve ülkemiz adımıza sevindirici bir olay. Bundan sonraki yarışmalarımızda Hırvatistan, Almanya ve yılsonunda Avustralya'da dünya şampiyonası var. Ona katılacağız. Orada da bir kota yarışması var. Eşim Suzan 'da kota almak için var gücü ile çalışıyor. İnşallah orada da ülkemiz adına bir kota daha almayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.Engellilerin evlerinde oturmaması gerektiğini belirten Çevik, "Sonuç olarak spor yapmak çok güzel bir şey ve sporun bize verdiği çok şey var. Bir engellinin gidemeyeceği ve göremeyeceği yerleri gitme ve görme imkanı tanıyor. Kim sizi Amerika'ya götürür? Kim sizi bir Dubai'ye götürebilir. Bir engelliyi kim taşıyabilir. Spor sayesinde birçok ülke ve insan tanıdım. Engelliler evlerine bağlı kalmaktansa onlara spor yapmak daha iyi gelir" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini birkaç kez külliye de ağırladığını belirten Çevik, "Özellikle Paralimpik sporculara çok önem veriyor. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında madalya alıp, madalyayı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Bunun için eşimle birlikte haftanın büyük bir kısmını spor salonunda geçiriyoruz"İfadelerini kullandı."BENDE KOTA İÇİN ÇALIŞIYORUM"Eşi Suzan Çevik ise, "2004 yılından beri bu sporla uğraşıyorum. Sporuma aşığım. Zamanımın çoğunu burada geçiriyorum. Hedefimiz kotayı almak. Eşim kotayı aldı, inşallah bende alacağım. Oraya gidip şanlı Türk bayrağını kaldırıp, İstiklal Marşını okutmak bizim en büyük hayalimiz" dedi."2020 YILINA HAZIRLANIYORUZ"Hakan ve Suzan çifti ile birlikte 4 yıldır çalıştıklarını belirten antrenör Havva Altındal, "Bu çalışmalar dahilinde Hakan, Tokyo'da yapılacak olan Paralimpik oyunlarına Türkiye adına ilk kotayı alan sporcu oldu. Şimdi Suzan'ın da aynı kotayı alıp 2020 yılında onların beraber yarışmalarını istiyoruz" açıklamasını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Antrenmandan detay-Açıklamalar - Aksaray