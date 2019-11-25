Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu

Oyuncu Tolga çevik, Caner Özyurtlu'nun YouTube'da Neysene kanalı için hazırladığı Loş Sohbetler isimli programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Çevik, eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi uyararak gönderdiğini söyledi.

"19 YAŞINDAKİ GENCİ SAHNEDEN İNDİRDİM"

Tolgshow programı ile bir dönem seyirciyi ekrana kitleyen ünlü oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce sahneye çıkardığı bir seyircisinin eşofmanlı olmasından rahatsız olduğunu ve tepki gösterdiğini söyledi. Çevik, olayın detaylarını ise şöyle anlattı: "2008 yılıydı sanırım. Sahneye eşofmanla çıkan 19 yaşındaki bir genci 'Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885 Ses Tiyatrosu'na eşofmanla mı geldin' diyerek sahneden indirdim. Gerçekten çok sinirlendim."

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çevik'in bu açıklaması sosyal medyada tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı Çevik'e hak verdi, bir kısmı ise haksız buldu.

"GENCE YASAK, CEM'E SERBEST Mİ?"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Cem Yılmaz'ın Tolga Çevik'in programına eşofmanla çıkmasını hatırlatarak "19 yaşındaki gence yasak, Cem'e serbest mi?" dedi. Tolga Çevik ise hakkındaki eleştirilere henüz bir cevap vermedi.