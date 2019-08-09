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Ünlü komedyen Tolga Çevik salıncaktan düştü

Ünlü oyuncu Tolga Çevik, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerini hem güldürdü hem de korkuttu. Salıncaktan düştüğü anların videosunu paylaşan Çevik, paylaşımına "Bir yaştan sonra sallamayacaksın" notunu düştü.

09.08.2019 10:49
Ünlü komedyen Tolga Çevik salıncaktan düştü

Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'in salıncak keyfi tatsız bitti. Ayakta sallanmaya çalışan Çevik, salıncaktan düştü.

TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Hem oyunculuğu hem de komedideki üstün başarısıyla adından söz ettiren Tolga Çevik'in eğlenceli başlayan videosunun sonu takipçilerini korkuttu.

"BİR YAŞTAN SONRA SALLAMAYACAKSIN"

Tolga Çevik, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ola takipçilerini hem güldürdü hem de korkuttu. Salıncakta sallanan Çevik'in eğlencesi tatsız bir kaza ile son buldu. Yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Çevik, paylaşımına "Bir yaştan sonra sallamayacaksın" notunu ekledi.

Ünlü komedyen Tolga Çevik salıncaktan düştü

Tolga Çevik, Kadın, Magazin

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