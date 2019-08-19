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Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu!

Maçın ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna giren Tolga Ciğerci, "Maç 5 mi, 6 mı unuttum. İlk maç için gerçekten çok iyiydi." dedi.

19.08.2019 23:10
Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu!

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği mücadele sonrası Tolga Ciğerci çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tolga, "1 aydır iyi çalışıyoruz. Hocamız bizi iyi hazırladı. Skor da zaten belli, 5 mi, 6 mı unuttum. İlk maç için gerçekten çok iyiydi. Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde sahaya çıkabildim." dedi.

"ŞUTLARIM ÇOK İYİ"

Tolga, "Performansımla takımıma, başkanıma yardımcı olmak istiyorum. Performansımla borcumu geri ödemek istiyorum. İnşallah başarırım. Çok iyi bir takımımız var. Dördüncü yıldızı kazanmak, şampiyonluğu almak istiyoruz. Bu sene takım, hoca, Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Çok inanıyorum, taraftarla birlikte şampiyon olacağız. Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu herkese göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu!

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

YORUMLAR (3)
XYZ: Federasyon istifa, mhk istifa
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TFF TÜPCÜ MANDA GİTTİ: YERiNE METRiS DAMGALI SiKECi AZiZ DöNEMiNDE FENEVDE GöREV ALMIS FENEVRASYONLU NiHAT öZDEMiR HAKEMLER GS CALISIYO DiYENLER ACABA GS 23dk iCiNDE HEMiDE iLK YARIDA 3 PENALTI KAZANMISMI??? ARTIK LiG YiNE SiKECi FENEViN
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HAMZA: Bana kupa lazım galibiyet değil her sene Galatasaraya 3 kupa veriyorsunuz hep boş laf yapıyorsununuz
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