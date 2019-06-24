Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl beşincisinin organize edildiği Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda erkekler ve bayanlar kategorilerinden oynanan karşılaşmaların ardından dereceye girenler belli oldu.

TOLGA DEMİREL TURNUVA İLE ANILDI

18 Kasım 2017 Manisa 'da İstanbul Haydarpaşa İzmir Kartallar mücadelesinin ikinci setinde Tolga Demirel (48) aniden yere yığılmış ve kalp krizi geçirerek salonda ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti. Tolga Demirel adına Kocaeli'de de Veteranlar Şampiyonası düzenlenerek anıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'na bayanlar 31+ ve 37+ ve erkeklerde 35+, 45+, 50+ ve 55+ yaş kategorisinde oynanan grup etabının ardından çapraz eşleşme ve final maçları ile sona erdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde aktif sporculuk hayatını sonlandırmış eski sporcuları bir araya getirmek ve tekrar spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonasında Erkekler 35+ kategorisinde 1. Büyükdere , 2. İzmir Acarspor 3. Bilgiküpü Koleji Kocaeli, Erkekler 45+ kategorisinde 1. Büyükdere, 2. İzmir Kartallar, 3. Bursa Veds, Erkekler 50+ kategorisinde 1. Caan Spor, 2. St. Joseph, 3. Anadolu Voleybol, Erkekler 55+ kategorisinde 1. Antalya Masters, 2. Ege 1980, 3. Altekma oldu.

BAYANLAR KATEGORİSİ

Bayanlar 31+ kategorisinde ise 1. Eskişehir Biraz Veteran, 2. Kocaeli Anka, 3. Kocatepe & Antalya Masters, Bayanlar 37+ kategorisinde 1. Göztepe Veteran, 2. Muğlaspor, 3. Yaşamkent İlker oldu. 3 gün süren turnuvanın ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan, TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Spor Daire Başkanı Ali Bilgi ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu tarafından takdim edildi