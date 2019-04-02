Tolga Erezer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ARDAHAN DAMAL belediye başkan adayı olan Tolga Erezer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARDAHAN DAMAL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Tolga Erezer isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ARDAHAN DAMAL adayı Tolga Erezer kimdir? Bağımsız ARDAHAN DAMAL adayı Tolga Erezer yüzde kaç oy aldı?

Tolga Erezer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ARDAHAN DAMAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Tolga Erezer DAMAL ilçesinde % 4,13 oranında oy almıştır. DAMAL ilçesinde % 4,13 oranında oy olan Tolga Erezer adlı Bağımsız adayı toplamda 75 adet oy sayısına ulaştı.

ARDAHAN DAMAL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.