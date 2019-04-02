Tolga Gölelçin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE UZUNKÖPRÜ belediye başkan adayı olan Tolga Gölelçin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE UZUNKÖPRÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Tolga Gölelçin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE UZUNKÖPRÜ adayı Tolga Gölelçin kimdir? BTP EDİRNE UZUNKÖPRÜ adayı Tolga Gölelçin yüzde kaç oy aldı?

Tolga Gölelçin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE UZUNKÖPRÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Tolga Gölelçin UZUNKÖPRÜ ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. UZUNKÖPRÜ ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Tolga Gölelçin adlı BTP adayı toplamda 53 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE UZUNKÖPRÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.