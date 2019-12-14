Tolga Güleç ile arkadaşız







Şarkıcı Mustafa Sandal ile yaşadığı aşkla gündem olan ve günlerce konuşulan avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Bebek Meyhane'de 33. yaş gününü, dostlarıyla birlikte kutladı. Geçtiğimiz günlerde de oyuncu Tolga Güleç'le görüntülenen Tutumoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güzel avukat, "Malatya Film Festivali'nde tanıştık. Ama aramızda aşk yok. Arkadaşız. O günde hukuksal bir iş için bir ayara geldik" dedi. Tutumoğlu'nun yakın dostu Burak Sevinç'te partiye katılanlar arasındaydı.