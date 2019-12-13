Haberler » Magazin » Tolga Karel'den 'Neden yabancı ülkeye gittin' diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için - Magazin

Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için

Yurt dışına taşınan oyuncu Tolga Karel, kendisine "Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkelere" diyen kadın takipçisine "Senin gibi sığır düşünceli insanlar uzaklaşmak için" cevabını verdi.

13.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:00Tolga Karel'den

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya taşındı. Ailesiyle yurt dışında yaşamaya başlayan oyuncu, TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Tolga Karel, kendisine mesaj atan bir takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi.

"NEDEN OYUNCULUKTAN VAZGEÇİP YABANCI ÜLKEYE GİTTİN?"

Yurt dışındaki hayatını ve şoförlükte yaşadığı olayları sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Karel, dün yaptığı paylaşımda kadın takipçisinden gelen mesajları ifşa etti. Karel'in bir takipçisine özel mesaj atarak "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aile mahvetti. Ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" dedi.

"SENİN GİBİ SIĞIR DÜŞÜNCELİLERDEN UZAKLAŞMAK İÇİN"

Gelen mesajı Instagram hesabından hikaye kısmından yayınlayan Tolga Karel ise takipçisine "Senin gibi sığ ve sığır düşünceli insanlardan uzaklaşmak için olabilir mi acaba?" yanıtını verdi. Bir süre sonra verdiği cevaptan dolayı üzülen Karel "Bu arada bir önceki duvar yazımda sığır yazdığım için üzüldüm açıkçası. Sığır; güzel, insanlığa faydalı bir hayvandır. Bütün sığırlardan özür diliyorum" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Yaprak Dökümü, Tolga Karel, Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:00 Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için - Magazin
15:42 Sürpriz aşk! Farah Zeynep Abdullah gönlünü Doğu Demirkol'a kaptırdı - Magazin
15:39 Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aynı karede! - Magazin
15:27 Neyzen Erguner: Müziğimiz, kültürümüz mirasımızdır - Magazin
15:23 İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı - Magazin
14:16 Adnan Oktar davasında 91 sanığın arasındaki 77 'Kedicik' tahliye edildi - Magazin
13:58 Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı - Magazin
12:10 Format davasında yeni gelişme! Aynı yapımcı Yemekteyiz'e kaynanaları ekleyerek FOX'da yayınlatmaya başladı - Magazin
13.12.2019 16:21:11