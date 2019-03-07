07 Mart 2019, 07:57
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Tolga Karel'den Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Sert Sözler: Omurgasız

Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a "Omurgasız" diyerek ateş püskürdü.

Mehmet Akif Alakurt, Türk kadını için yaptığı paylaşım sonucu büyük tepki almıştı. Mehmet Akif Alakurt'a bir tepki de Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel'den geldi.

Oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayıcı bir paylaşım yapmıştı.

"TÜRK KADINI ÇIKARLARI İÇİN MÜKEMMELİ OYNAR"

Alakurt paylaşımında, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." demişti.

Tolga Karel Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Tepki Gösterdi">
Mehmet Akif Alakurt

"OMURGASIZIN BİRİ TÜRK KADININA LAF ATIYOR"

Mehmet Akif Alakurt'un cinsiyetçi paylaşımına kısa sürede pek çok ünlü isimden tepki geldi. Eski oyuncu Tolga Karel, Alakurt'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Tolga Karel Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Tepki Gösterdi">
Tolga Karel

Karel, "Son zamanlarda omurgasızın biri çıkmış uzaklardan Türk kadınına laf atıyor. Yahu senin yüreğin olsa bu sözleri ülkende söylersin. Yer mi? Yemez tabi. 62 ülke gezdim, Türk kadını kadar çilekeş, cefakar kadın gibi kadın görmedim. Senin anan da seni herhalde bir çıkar ilişkisi için doğurmuş ki bu sözleri söyledin. Yazık." dedi.

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Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurtu Sözleriyle Yerden Yere Vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Akif Alakurt, Tolga Karel, Magazin


YORUMLAR (13)
KEMANCI KERİM: M. Akif ALAKURT a tam destek Bursa Uludağ''dan rakım 2400 hayırlı işler
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HALİL45: Biriniz yerleşmiş amerikaya diğeriniz yerleşmiş brezilyaya uzaklardan dalaşıyosunuz.hadi gelin ülkeye tutuşun düelloyo sadece kadınlar izlesin sizi
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HASSO: bana biri şeyma subaşını açıklasın
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RAİF BEY: ALAKURT un kastettiği milli mücadaledeki çanakkaledeki ayağı öpülecek TÜRK KADINI DEĞİL günümüzün, modern çağından çürük sistemin kokuşmuş düzenin bitirdiği Türk kadınıdır, ahlak onur haysiyetin üç kuruşa satıldığı bir nesne haline gelmiş kadın kaldı ki dünyada da farklı değil ben de aynı şekilde düşünüyorum . . istisna olanlar başımın üstünde
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OOOOOOOOO: Sende cokmu omurga var ??????????¿?????????
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