Tolga Karel'den Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Sert Sözler: Omurgasız

Mehmet Akif Alakurt, Türk kadını için yaptığı paylaşım sonucu büyük tepki almıştı. Mehmet Akif Alakurt'a bir tepki de Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel'den geldi.

Oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayıcı bir paylaşım yapmıştı.

"TÜRK KADINI ÇIKARLARI İÇİN MÜKEMMELİ OYNAR"

Alakurt paylaşımında, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." demişti.

Tolga Karel Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Tepki Gösterdi"> Mehmet Akif Alakurt

"OMURGASIZIN BİRİ TÜRK KADININA LAF ATIYOR"

Mehmet Akif Alakurt'un cinsiyetçi paylaşımına kısa sürede pek çok ünlü isimden tepki geldi. Eski oyuncu Tolga Karel, Alakurt'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Tolga Karel Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Tepki Gösterdi"> Tolga Karel

Karel, "Son zamanlarda omurgasızın biri çıkmış uzaklardan Türk kadınına laf atıyor. Yahu senin yüreğin olsa bu sözleri ülkende söylersin. Yer mi? Yemez tabi. 62 ülke gezdim, Türk kadını kadar çilekeş, cefakar kadın gibi kadın görmedim. Senin anan da seni herhalde bir çıkar ilişkisi için doğurmuş ki bu sözleri söyledin. Yazık." dedi.