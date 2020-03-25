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Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?

Tolga Mendi, Yeni Gelin dizisindeki performansıyla tanındır. Tolga Mendi boyu kaç? Öncesinde Rüzgarın Kalbi adlı dizide de başrol olarak yer alan Mendi, 1993 yılında doğdu. Savunma sanatlarıyla ilgilenen oyuncu, Çukurova Üniversitesi mezunudur. Peki, Tolga Mendi oynadığı diziler neler?

25.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:31
Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?

Canlandırdığı Hazar karakteriyle Yeni Gelin dizisiyle ekranlara geldi. 1.86 boyundaki oyuncu Tolga Mendi, Jessica May ile başroldeydi. Kick Boks, Muay Tai, Scuba Diving, binicilik gibi sporlarla ilgileniyor. Tolga Mendi hayatı, biyografisi haberimizde. İşte ayrıntılar...

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Mendi, 23 Mart 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi ancak aslen Adanalıdır. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan Tolga Mendi, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde eğitim aldı.

Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?

Craft Tiyatro Oyunculuk Eğitimi alan Mendi, 2015 yılında rol aldığı Acı Aşk dizisi ile ilk kez oyunculuğu deneyimledi. Show Tv'de ekrana gelen ve başrolü Jessica May Drociunas ile paylaştığı Yeni Gelin dizisinde Hazar karakterine hayat vermişti. Tolga Mendi 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. Kick Boks, Muay Tai, Scuba Diving, binicilik sporlarıyla uğraşıyor.

Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?

TOLGA MENDİ DİZİLERİ

2015 Acı Aşk Haydar

2016 Rüzgarın Kalbi

2017 Yeni Gelin

Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?
Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?
Etiketler : Çukurova Üniversitesi, Yeni Gelin Dizisi, Jessica May, Gündem, Magazin, Güncel

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