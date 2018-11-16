Tolga Sarıtaş, Emmy Ödülleri için Amerika'ya Gidiyor

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, TIMS&B Productions yapımı 'Söz' dizisindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildiği '46.Uluslararası Emmy Ödülleri' için Cuma günü Amerika'ya uçuyor.

ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL EDECEK

'Söz' dizisindeki başarılı performansıyla Türkiye'de birçok ödül alan Tolga Sarıtaş, bu kez ülkemizi uluslararası platformda temsil etmeye hazırlanıyor.Sarıtaş, 'Amerikan Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi' tarafından her yıl en iyi televizyon yapımlarının belirlendiği Emmy'nin New York'ta gerçekleşecek final törenine katılacak.

ÖDÜL TÖRENİ 19 KASIM'DA GERÇEKLEŞECEK

20 ülkeden, 11 farklı kategorinin yer aldığı 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Tolga Sarıtaş, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında,Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile rekabet edecek. 46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni, 19 Kasım'da New York'taki Hilton Otel'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

"ZEKİ VE KARİZMATİK BİR ASKER"

Emmy'nin resmi sosyal medya hesaplarından 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında yarışan Tolga Sarıtaş ile ilgili olarak 'Tims& B Production tarafından hayata geçirilen Söz'de Yavuz, iyi bir asker ve lider. Zeka ve karizma ile tüm takımın saygısını kazandı. Bir terörist saldırısında nişanlısını kaybettiği için hayatının aşk bölümünü kapattığı halde, hayat ona yeniden mutluluğu bulma ve travmatik geçmişini aşması için ikinci bir şans verecek' paylaşımında bulunuldu.