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Tolga uyardı, Aydınus kararından döndü

Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin 45+1. dakikasında ceza sahası içerisinde Tolga Ciğerci yerde kaldı.

25.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:03Tolga uyardı, Aydınus kararından döndü
Fenerbahçe- mücadelesinin 45+1. dakikasında ceza sahası içerisinde Tolga Ciğerci yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterirken, daha sonra Tolga'ya sordu. Ciğerci penaltı olmadığını dile getirirken, Aydınus VAR'a bakıp penaltıyı iptal etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir müsabakasının 45+1. Dakikasında Tolga Ciğerci ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Tolga'nın yanına giden Aydınus penaltı durumu hakkında konuşurken, Tolga ise penaltı olmadığını belirtti. Aydınus daha sonra VAR'a başvurarak penaltı kararını iptal etti. - İSTANBUL

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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