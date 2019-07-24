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Tolgahan Sayışman, 2 aylık oğluyla birlikte fotoğrafını yayınladı!

Oyuncu Tolgahan Sayışman 2 aylık olan oğlu Efehan'ın olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Sayışman, fotoğrafına, "Dünyanın en güzel banyosu." notunu ekledi.

24.07.2019 22:58
Tolgahan Sayışman, 2 aylık oğluyla birlikte fotoğrafını yayınladı!

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, Mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Efehan'la bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayışman'ın, "Dünyanın en güzel banyosu" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

"YOK BÖYLE BABA"

Tolga Sayışman'ın düzgün fiziğine atfen "Yok böyle baba" ve "En yakışıklı baba" gibi yorumlar yapılırken Efehan'ın babasından daha yakışıklı olacağına dair yorumlar da geldi. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman 2017 yılında evlenmişlerdi. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Ünlü çift bebekleriyle geçirdikleri zamanları zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

Tolgahan Sayışman, 2 aylık oğluyla birlikte fotoğrafını yayınladı!

Tolgahan Sayışman, Magazin

YORUMLAR (1)
AZRA: ALLAH NAZARALDAN SAKLASIN IKIMIZE INSALLAH. MUTLULUKLAR DILERIM SIZE.
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