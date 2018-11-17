Tolgay Arslan'a Kötü Haber! Maaş...

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli ön liberosu Tolgay Arslan, kulüpteki ödemelerini alamaması sebebiyle Beşiktaş
'ı TFF
'ye şikayet etmişti. Bu gelişmenin ardından kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu için kararını veren yönetimin, 28 yaşındaki ismi Ocak ayında transfer listesine ekleyeceği öğrenildi.
Kara Kartal
'dan yıllık 2.5 milyon Euro (yaklaşık 15 milyon TL) kazanan deneyimli oyuncuyla Süper Lig'den birkaç takıma ek olarak Almanya
Bundesliga kulüplerinin ilgisinin bulunduğu belirtildi.
450 bin Euro kazanıyordu!
Kadro dışı olması sebebiyle Beşiktaş'ın Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri'nde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren deneyimli futbolcuya, başka kulüplerin ilgisinin bulunmasına rağmen şu anki maaşının önerilmesi beklenmiyor.
Beşiktaş
Son dönemde dövizde yaşanan dalgalanma sebebiyle Süper Lig'deki kulüplerin küçülmeye gitmesi nedeniyle Türkiye
'den bir takımın 2.5 milyon Euro seviyesinde bir öneride bulunması ihtimali az. Ek olarak Hamburg'ta oynadığı dönemde 450 bin Euro (2.7 milyon TL) maaş alan Tolgay'a, Almanya'ya geri gitmesi halinde yüksek bir maaş teklifi gelmesi zor gözüküyor. (Fanatik)
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:50