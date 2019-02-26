Tolgay Arslan Dürüm Konusuna Açıklık Getirdi: Ne Dürüm Yedim Ne de Başka Bir Şey

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

"İKİNCİ YARIDA KENDİMİZE GELDİK"

Karşılaşma sonunda konuşan Tolgay Arslan, "Puan tablosuna bakarak olmaz. Bugün bunu bir daha gördük. İlk yarı çok kötü oynadık. Devre bitince taraftara baktım ve bunu çevireceğimizi gördüm. İkinci yarıda kendimize geldik. Tüm takıma teşekkür ediyorum." dedi.

"O MAÇTA DÜRÜM YEMEDİM"

Tolgay, "Benim için çok zor bir maç oldu. Beşiktaş taraftarına bir mesaj söylemek istiyorum. O maçta ne dürüm yedim ne başka bir şey yedim. Bazı Beşiktaşlıların işine yaradı bu. Konuyu burada kapatıyorum. Bu dönüşten sonra başka şeyler de yapabilirdim. Orada ne dürüm vardı ne başka bir şey vardı." ifadelerini kullandı.