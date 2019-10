Tolgay Arslan: "En büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur"

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Emre Belözoğlu'nun takımda olmasının kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Tolgay, "Takım olarak kendimizi iyi görüyorum. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız" dedi.



Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Milli aranın ardından oynayacakları Denizlispor maçıyla bir seri yakalamak ve hedeflerine adım adım yaklaşmak istediklerini vurgulayan Tolgay, "Geçen hafta milli araya girdik. Çok iyi çalıştık ve hocamız çalışmadan sonra bir iki gün izin de verdi. Bugün de tamamen Denizlispor maçına hazırlanıyoruz. Güzel bir atmosfer var. Geçen maçta küçük bir kaza geçirdik ama kimsenin şüphesi olmasın. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Kendimize inanıyoruz. Bu hafta da güzel çalışmanın bir sonucu olarak üç puanı alırız. İlk 6 hafta zor bir fikstür gözüküyordu. Onu iyi atlattık. Geçen hafta da dediğim gibi küçük bir kaza geçirdik. O maçı alsaydık çok güzel olurdu. Ama bu sene ligde herkes birbirine çok yakın. Bir seri yakalamamız gerekiyor. Takım olarak kendimizi iyi görüyorum. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız. Fenerbahçe'nin hedefi her sene aynıdır. 10 sene sonra da 100 sene sonra da aynı kalacaktır. Bunu her hafta konuşmamıza gerek yok. Adım adım gidelim. 4 maç var. Ardından tekrar bir milli ara gelecek. Dörtte dört yapalım ve hedefimize yaklaşalım. Dediğim gibi adım adım, en sağlıklı ve mantıklı şekilde gidelim" şeklinde konuştu.



"En büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur"



Sarı-lacivertli ekibin en büyük avantajının Emre Belözoğlu olduğunu vurgulayan Tolgay Arslan, şu ifadelere yer verdi:



"Herkes hırslı. Birkaç sakatlık oldu. Ben de sakattım. Victor da sakattı. O da geri döndü. Antalyaspor maçından sonra bir konuşma oldu. Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur. Hem ağabeylik hem kaptanlık yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Aynı mevkide oynuyoruz. Ondan çok şey öğreneceğim için seviniyorum. "



"Kendimi çok iyi hissediyorum"



Kendisini güçlü be iyi hissettiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "Altı hafta takımdan uzaktım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3 buçuk ay kadro dışı kalmıştım. Tek başına idman yapmıştım. 5 ay futbol oynamadım. Geldiğimde hemen oynamak istedim. Oynadım, iki üç maç iyi gitti ama vücut kaldırmadı. Bana bir sinyal verdi ama ben duymak istemedim. Maçları da kaldıramadım. Bu hatayı bu sene yapmak istemiyorum. Takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş takıma adapte olayım dedim. Yavaş yavaş yüzde yüze ulaşıyorum. Gerçek performansımı göstermek istiyorum. Eminim ki göstereceğim. Artık kendimi çok iyi hissediyorum, güçlüyüm ve nefes alabiliyorum. Önümüzdeki haftalarda maçlarda da göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Geçen seneden sonra bu ortamı yakalamak çok önemli"



Takımdaki arkadaşlık ortamına da değinen Tolgay, "Şu an fit hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda forma şansı da bulacağım. Güzel bir seri yakalayalım. Karakterli bir takımımız var. Herkesin birbirini sevdiği çok güzel bir ortamdayız. Geçen seneyi çok konuşmak istemiyorum ama geçen seneden sonra bu ortamı yakalamak bizim için çok önemli. Dediğim gibi Emre Ağabey geldi. Patron gibi her şeye dikkat ediyor. Onun bize çok katkı vereceğini ilk baştan gördük. Bir kaptan var ve onun sözünü herkes dinliyor. Keyifli bir ortam var. Maç öncesi ve sonrasında şakalar oluyor. Herkes birbiriyle çok samimi ki bunu maçlarda da gördük. Bir seri başlatırız inşallah ve sezon sonu herkes mutlu bir şekilde sezonu kapatır" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA