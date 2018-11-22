Tolgay Arslan'ın Kısmeti Açıldı! Şimdi de Hamburg...

Beşiktaş Yönetimi, alacakları nedeniyle sorun çıkaran Tolgay Arslan'ı Medipol Başakşehir maçının devre arasında etli pilav yiyerek büyük bir skandala imza atmasının ardından süresiz kadro dışı bırakmıştı. Ocak'ta gönderilecekler listesinin başına konulan 28 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'tan sonra eski kulübü Hamburg da devreye girdi. Tarihinde ilk kez Bundesliga 2'ye düşen ve tekrar eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Hamburg'un, 28 yaşındaki orta saha ile ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.

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Başkan Fikret Orman ve ekibinin ise menajerler aracılığı ile nabız yoklayan iki Alman kulübüne, "Resmi teklifle gelin" mesajı gönderdiği belirtildi. Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve sezon başına 2.5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun da kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Tolgay Arslan, bu sezon siyahbeyazlı forma ile 16 maça çıkarken, takımına sadece 1 gollük katkı sağlayabildi. (Sabah)