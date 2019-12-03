Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladın. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

"TARAFTARA GERÇEK TOLGAY'I GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Tolgay, "İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum" dedi.

Tolgay, "Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu.