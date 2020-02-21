Haberler » Magazin » Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü - Magazin

Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Özge Ulusoy'un sunduğu "Hayat Güzeldir" adlı programa konuk olan pop müziğin yeni yıldız adayı Tolgay anlattığı Müzeyyen Senar anısıyla Özge Ulusoy'u güldürdü

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

"Zor" adlı yeni single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan pop müziğin yıldız adayı Tolgay, Özge Ulusoy'un sunduğu 'Hayat Güzeldir' programına konuk oldu.

Sahnelerin aranılan ismi olan ve özellikle kadınlar matinelerinde sahne alan Tolgay'a Özge Ulusoy "unutamadığın sahne anın var mı?" diye sordu. "Bir keresinde peçeteyle istek geldi. Şener Bey'den Dalgalandım da Duruldum yazıyordu. Şener Bey kim acaba diye düşünürken orkestra arkadaşlarım uyardı. Meğer Müzeyyen Senar yazıyormuş, Şener Bey diye okumuşum" diyen Tolgay'ın anısı Özge Ulusoy'u güldürdü.






Müzeyyen Senar, Özge Ulusoy, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:25:16