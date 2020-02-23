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Tolgay ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

23.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:55Tolgay ıslıklandı
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Müsabakanın 60. dakikasında yerini Deniz Türüç'e bırakan Arslan'a sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal ise tribünlere dönüp oyuncusunu alkışladı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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