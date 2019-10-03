Tom Clancy's Without Remorse Filmi

Tom Clansy'nin ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan Without Remorse, 70'lerde John Kelly isimli deneyimli bir Amerikan komandosunun, Mr. Clark isimli bir CIA ajanına dönüşme hikayesini anlatıyor.Yönetmen:
Stefano SollimaSenaryo:
Tom Clancy, Taylor SheridanOyuncular:
Jamie Bell, Michael B. Jordan, Jodie Turner-SmithFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Tom Clancy's Without RemorseYapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
18.09.2020 Tom Clancy's Without Remorse Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.