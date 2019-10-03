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Tom Clancy's Without Remorse Filmi

Tom Clancy's Without Remorse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tom Clancy's Without Remorse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.10.2019 13:54Tom Clancy's Without Remorse Filmi
Tom Clansy'nin ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan Without Remorse, 70'lerde John Kelly isimli deneyimli bir Amerikan komandosunun, Mr. Clark isimli bir CIA ajanına dönüşme hikayesini anlatıyor.


Yönetmen:Stefano Sollima
Senaryo:Tom Clancy, Taylor Sheridan
Oyuncular:Jamie Bell, Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:Tom Clancy's Without Remorse
Yapımcı Firma:Paramount Pictures
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:18.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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