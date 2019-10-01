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Tom Cruise, Ukrayna'da film çekecek

Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekmeyi planlıyor.

01.10.2019 12:54Tom Cruise, Ukrayna'da film çekecek
Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekmeyi planlıyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e geldi.
Zelenskiy, Cruise'u makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Görüşmede, Cruise, yeni film projesi olduğunu, bunun çekimlerini yapmak için Ukrayna'da bazı bölgelerle ilgilendiğini, bu amaçla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ifade etti.
"Ülkeyi cazip hale getireceğine eminim"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Cruise'a kendi sinema deneyimini anlattı.
Kısa süre önce Ukrayna Parlamentosunun yabancı yapımcı firmaların ülkede çekim yapması için kolaylıklar sağlayacak yasa çıkardığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu yasanın dünya sinema yapımcılarının yatırım yapması için ülkeyi cazip hale getireceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Tom Cruise, Ukrayna, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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