Haberler » Sinema » Tom & Jerry Filmi

Tom & Jerry Filmi

Tom & Jerry filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tom & Jerry filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

11.10.2019 09:58Tom & Jerry Filmi
Efsane animasyon dizisi Tom & Jerry'nin live action film inin yönetmenliğini Tim Story üstlenirken başrolleri Chloë Grace Moretz, Michael Peña ve Ken Jeong paylaşıyor.


Yönetmen :Tim Story
Senaryo:William Hanna, Joseph Barbera, Eric Gravning, Katie Silberman, April Prosser, Kevin Costello
Oyuncular:Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda, Colin Jost, Christina Chong, Kerri McLean, Camilla Rutherford, Camilla Arfwedson , Daniel Adegboyega, Joakim Skarli, Bernardo Santos, Ty Hurley, Gianni Calchetti, John Alan Roberts, Tina Louise Owens, Janis Ahern, Craig Stein, Joe Bone, Prince Marfo, Jeremy Ang Jones, Mervi Koski, Mike Capozzola, Ajay Chhabra, Wong Charlie, Grant Crookes, Nina Kumar, Maya Larholm, Jamie Neagle
Filmin Türü:Animasyon
Orijinal Adı:Tom & Jerry
Yapımcı Firma:Hanna-Barbera Productions
Yapım Yılı:2021
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi:16.04.2021

Tom & Jerry Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
09:58 Tom & Jerry Filmi
06:49 11 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:49 11 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:49 11 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:49 11 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:49 11 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
06:49 11 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
11.10.2019 10:47:48