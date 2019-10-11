Tom & Jerry Filmi

Efsane animasyon dizisi Tom & Jerry'nin live action film
inin yönetmenliğini Tim Story üstlenirken başrolleri Chloë Grace Moretz, Michael Peña ve Ken Jeong paylaşıyor. Yönetmen :
Tim StorySenaryo:
William Hanna, Joseph Barbera, Eric Gravning, Katie Silberman, April Prosser, Kevin CostelloOyuncular:
Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda, Colin Jost, Christina Chong, Kerri McLean, Camilla Rutherford, Camilla Arfwedson , Daniel Adegboyega, Joakim Skarli, Bernardo Santos, Ty Hurley, Gianni Calchetti, John Alan Roberts, Tina Louise Owens, Janis Ahern, Craig Stein, Joe Bone, Prince Marfo, Jeremy Ang Jones, Mervi Koski, Mike Capozzola, Ajay Chhabra, Wong Charlie, Grant Crookes, Nina Kumar, Maya Larholm, Jamie NeagleFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Tom & JerryYapımcı Firma:
Hanna-Barbera ProductionsYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
16.04.2021 Tom & Jerry Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.