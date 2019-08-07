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TOMA'nın müdahalesi faciayı önledi

Diyarbakır'da, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların bulunduğu arazide yangın çıktı.

07.08.2019 10:04 TOMA'nın müdahalesi faciayı önledi
Diyarbakır'da, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların bulunduğu arazide yangın çıktı. Bölgede güvenlik amacıyla bekleyen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangını, alanın hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonu ve çay bahçesine sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi adliye ek hizmet binasının yan tarafında kuru otların bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların araması ile bölgeye itfaiye ekibi istenirken, bu sırada güvenlik için bekleyen TOMA, yangına müdahale etti. TOMA'nın müdahalesi sonucu yangın, arazinin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonu ve çay bahçesine ulaşmadan söndürüldü.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı arazide soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

akaryakıt istasyonu, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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