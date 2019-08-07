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Tomalar Mahallesi'nde temizlik

Döşemealtı Belediyesi tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Toplum" sloganıyla başlatılan "Mahallelerimizi Temizliyoruz" projesinin üçüncü adımında, Tomalar Mahallesi'nde temizlik gerçekleştirildi.

07.08.2019 12:47 Tomalar Mahallesi'nde temizlik
Döşemealtı Belediyesi tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Toplum" sloganıyla başlatılan "Mahallelerimizi Temizliyoruz" projesinin üçüncü adımında, Tomalar Mahallesi'nde temizlik gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesi, "Temiz Çevre, Temiz Toplum" sloganıyla proje başlattı. Yeniköy Mahallesi'nde başlatılan projenin ikinci adımında Bahçeyaka Mahallesi'nde çalışma yapılırken, üçüncü ayağında ise birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlarında katılımıyla Tomalar Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı.

"Mahallelerimizi Temizliyoruz" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, çevre temizliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulmasının yanı sıra gelecek nesillere daha temiz Döşemealtı bırakılması hedeflendi. - ANTALYA

Yeniköy Mahallesi, Döşemealtı, Güncel

Kaynak: İHA

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