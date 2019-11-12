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Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş müsabakalarında il birincisi oldu

Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, Atatürk'ü Anma Haftası programı çerçevesinde Kayseri'de düzenlenen serbest güreş müsabakasında 16-17 yaş gurubunda il birincisi oldu.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:02Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş müsabakalarında il birincisi oldu
Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, Atatürk'ü Anma Haftası programı çerçevesinde 'de düzenlenen serbest güreş müsabakasında 16-17 yaş gurubunda il birincisi oldu.
Güreşçilerden 48 kilogramda Muhammed Emin Aydın ikinci, 51 kilogramda Abdullah Şenyurt ikinci, 55 kilogramda Ahmet Muhammed Derebaşı ikinci, 60 kilogramda Emrah Akbulut üçüncü, 65 kilogramda Eren Derebaşı üçüncü, 71 kilogramda Burak Çakıcı beşinci, 80 kilogramda Kazım Şimşek birinci ve Okan Beleşme üçüncü, 92 kilogramda Süleyman Kürşat Demir birinci oldu.
Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Gürışık, müsabakalara katılarak dereceye giren öğrencileri ve güreşçileri turnuvalara hazırlayan antrenör Şamil Alkış'ı tebrik eder, başarılarının devamını diledi.

Kayseri, Tomarza, Spor

Kaynak: AA

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