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Tomarza Belediye Başkanı Şahin ücretsiz maske dağıttı

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 1200 maskeyi esnaf ve vatandaşlara dağıttı.

07.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:56
Tomarza Belediye Başkanı Şahin ücretsiz maske dağıttı
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 1200 maskeyi esnaf ve vatandaşlara dağıttı.
Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcı'yla birlikte, belediye öncülüğünde, Tomarzalı kadınlar ve terziler tarafından gönüllü üretilen maskeleri, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Vatandaşlardan sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğuncu dışarı çıkmamalarını isteyen Şahin, belediyenin 24 saat tüm vatandaşların emrinde olduğunu belirtti.
Maske dağıtımının sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmacağını kaydeden Şahin, en kısa sürede tüm mahallelerde vatandaşlara ulaştıracaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Davut Şahin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tomarza Belediye Başkanı Şahin ücretsiz maske dağıttı - Haberler

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