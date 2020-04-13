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Tomarza Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

Tomarza Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında tüm cadde ve sokakları dezenfekte etti.

13.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:44
Tomarza Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
Tomarza Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında tüm cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İçişleri Bakanlığınca 11-12 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kendilerinin de çalışma başlattığını söyledi.
Bu kapsamda, şu ana kadar dezenfekte edilmemiş cadde, sokak, okul, cami, park, çöp konteynerleri, kamu binaları, esnaf iş yerleri ve umuma açık her bölgeyi temizlediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"48 saatlik sokağa çıkma yasağında insanların dışarı çıkmamalarını fırsat bilerek ilçe genelinde cadde ve sokaklarımızı yıkayıp dezenfekte çalışması yaptık. Ülkemizden bu illet yok olana kadar çalışmalarımız devam edecek. Sokağa çıkma yasağına uyan sevgili Tomarzalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Davut Şahin, Güncel
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