Tomarza Belediyesi halk günü etkinliği düzenledi
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, halk günü etkinliğinde vatandaşların taleplerini dinledi.
11.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, halk günü etkinliğinde vatandaşların taleplerini dinledi.
Şahin, vatandaşların emanetleri olan Belediye Başkanlığı makamını kendilerine açmak için halk günü düzenlediklerini söyledi.
Vatandaşların doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini kendilerine ilettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için bir ekip ruhu içerisinde aşkla, çaba ve gayret gösteriyoruz. Toplantıların diğer faydası da hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizi daha yakından tanımamız. İşleri ne şekilde yaparsak daha verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor. Rabbim hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağımızı kavi, işlerimizi kolay eylesin."
Şahin, vatandaşların emanetleri olan Belediye Başkanlığı makamını kendilerine açmak için halk günü düzenlediklerini söyledi.
Vatandaşların doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini kendilerine ilettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için bir ekip ruhu içerisinde aşkla, çaba ve gayret gösteriyoruz. Toplantıların diğer faydası da hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizi daha yakından tanımamız. İşleri ne şekilde yaparsak daha verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor. Rabbim hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağımızı kavi, işlerimizi kolay eylesin."
Kaynak: AA
Etiketler : Davut Şahin, Tomarza, Güncel
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