Tomarza Belediyesi kamu çalışanlarına aşure dağıttı
Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden kamu çalışanlarına aşure ikram ederek moral desteğinde bulundu.
03.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:00
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in talimatı ile aşure hazırlandı.
Yapılan aşure, koronavirüs ile mücadelede önemli çalışmalar yapan sağlık görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanlarına, emniyet ve jandarma personeline ikram edildi.
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Kaynak: AA